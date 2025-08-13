◇セ・リーグ阪神―広島（2025年8月13日マツダ）阪神が無安打で2点を先制した。0―0の3回。先頭・高橋が三ゴロ失策で出塁すると続く近本が引っかけた一ゴロを今度はモンテロが後逸して二、三塁をつくった。次打者・中野が右犠飛を放って1点。続く森下のカウント1―1から相手のワイルドピッチの間にさらに加点した。