元モーニング娘。でタレントの後藤真希が１３日に自身のＳＮＳを更新し、オフショットを披露した。後藤はインスタグラムに「＃まきふく」とつづり、庭園をバックにホワイトで水玉模様のワンピースに同じ色のジャケットを合わせた全身ショットを披露した。この投稿にファンからは「美しすぎる」「可愛さが溢れてました」「ごっちんかわいい衣装も良い感じ」「とってもお洋服が似合いますね」「コーデが素晴らしいと思います