¤­¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÆî¶èÃæ·Í¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö1Âæ¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¡Ë ¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÇË¤·¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö²èÁü3Ëç ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÏÂçÇË¤·¡Ú²èÁü②¡Û¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤È¸«¤é¤ì¤ëÃËÀ­1¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¡¢½ÅÂÎ¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸å¤í¤«