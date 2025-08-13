JR西日本によりますと、大雨の影響でJR伯備線の備中高梁～新見間で、きょう（13日）午後6時から運転を見合わせているということです。 【写真を見る】【大雨の影響】JR伯備線備中高梁～新見間運転を見合わせ特急「やくも」21号・26号が運転取りやめ【13日午後7時40分現在】 当該エリアの今後24時間の天気・降水量の予報は【画像①～②】の通りです。 なお、特急「やくも」号は以下の列車が一