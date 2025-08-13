¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-ÃæÆü(13Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)µð¿Í¤äÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿ÃæÅç¹¨Ç·¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯¤ËÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£2013Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¡¢2015Ç¯¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢2019Ç¯¤«¤éµð¿Í¡¢2024Ç¯¤ËÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤·¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Ìò¤òÆ±³ØÇ¯¤Îµð¿Í¡¦µµ°æÁ±¹Ô¥³¡¼¥Á¤¬Ì³¤á¡¢Åêµå¤¬º¸¤Ë¤½¤ì¤ë¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÖÂ«Â£Äè¤ÇÃæÆü¤«¤éºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¡¢