「巨人−中日」（１３日、東京ドーム）中日・柳が不安定な立ち上がりで失点を重ねた。先頭の丸に右翼席への先頭打者本塁打を許すと、佐々木と泉口に連続安打、キャベッジに四球を与えた無死満塁から岸田に犠飛、中山には左翼線への適時二塁打を許してさらに２失点。リチャードにも四球を与えて１死満塁となったが、門脇を空振り三振、田中将も空振り三振に仕留めて追加点は許さなかった。それでも初回３失点に三塁側ベンチの