アジアカップで見えたホーバスジャパンの穴（前編）2025年7月、アメリカ・ネバダ州の都市ラスベガス。この場所で行なわれたNBAサマーリーグに、河村勇輝はシカゴ・ブルズの一員として参戦した。実戦から離れていたこともあってか、最初は苦戦の様子もあった。しかし、試合を経るごとに本領を発揮。とりわけ得意のアシストパスで、会場を彼の空気に変えていった。この傑出した力量を持つ男がいたならば、はたしてどうだったか