13日(水)は、久しぶりの青空でカラっとした暑さになりました。日差しもあり、各地で12日(火)より気温が上がりました。13日(水)の最高気温は、上越市高田で30.7℃、長岡市で31℃など県内半分の観測地点で30℃を超えて真夏日になりました。 さて、14日(木)はやや不安定な空模様になりそうです。 ◆14日(木)午前9時の予想天気図 日本付近は2つの高気圧に挟まれた気圧の谷となるでしょう。県内には湿った空気が集まりやすくなり