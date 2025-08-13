上越市の『謙信公祭』は今年で100回目を迎えます。これを記念して、上杉謙信が愛用した国宝の日本刀の一般公開が始まりました。 燃えるような刃紋が特徴の美しい刀。武将・上杉謙信が愛用していたことで知られる国宝の『太刀 無銘一文字(むめいいちもんじ)』、通称『山鳥毛(さんちょうもう)』です。 23日から開かれる『第100回謙信公祭』を記念して、所有する岡山県瀬戸内市から上越市が借り受け、上越市立歴史博物館で13日