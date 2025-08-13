13日から旧盆です。去年の地震から2年目を迎える奥能登では、久しぶりの墓参りに訪れる住民の姿が見られました。 夏の暑い日差しが戻った13日の石川県内。輪島市内の共同墓地では… 「チーン。南阿弥陀～」法要が営まれ訪れた人たちが、静かに手を合わせていました。 去年は地震の影響で、墓参りができなかったという住民は…住民は：「去年は(墓が)全部壊れていて、お参りするにも人の墓を踏まないと行けな