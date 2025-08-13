◆西武―ソフトバンク（13日、ベルーナドーム）西武の先発松本航が初回から乱れた。昨年9月21日のロッテ戦以来、326日となる1軍マウンドで快投を目指したが、初回から5失点を喫した。初回はダウンズに四球。続く野村は長谷川信哉の好捕もあり中飛として1死を奪うも、近藤には右翼線へ二塁打を許して二、三塁。山川には四球で1死満塁のピンチを招くと、柳町には右前へ先制打を浴びた。さらに牧原大にも右前へ適時打を許し、