お盆の入りの13日、降り続いた雨があがり、青空が広がりました。県内では猛暑日を記録した所もあり、真夏の暑さが戻ってきました。 福岡市南区の霊園には、朝から家族連れなどが訪れ、花や飲み物などを備え、静かに手を合わせていました。福岡市は13日、午前9時に30℃を超えると、そこから気温がぐんぐん上昇し、午後には最高気温34.1℃を記録しました。県内では、太宰府市で36.2℃、久留米市で35.3℃と、1週間ぶりに猛暑日を記