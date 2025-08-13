ゆめタウン高松高松市三条町 13日からお盆です。お盆休みに入った方も多いと思いますが、香川県のスーパーでは帰省した人に向け「地元志向」をキーワードにしています。 （徳島から）「基本は家で（ゆっくり）」（地元の人）「家の庭とかでバーベキューできたらなと」（奈良から）「（Q.骨付鳥？）そうそう。まだ食べられていないからきょうぐらいに食べたい」 お盆を帰省先な