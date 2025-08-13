◆西武―ソフトバンク（13日、ベルーナドーム）5連勝中のソフトバンクが初回に打者一巡の猛攻で5点を先制した。初回5得点は今季最多。先頭のジーター・ダウンズが四球で出塁。1死後、近藤健介が右翼線二塁打でチャンスを広げ、山川穂高の四球で1死満塁とした。柳町達の右前適時打で先制すると、その後も牧原大成、海野隆司、佐藤直樹と次々にタイムリーが飛び出した。前カードは日本ハムとの首位攻防3連戦（みずほペイペ