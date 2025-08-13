子どもが餓死するなど、人道危機が続くパレスチナ自治区ガザ。配給所の元警備担当の男性がJNNの取材に応じ、イスラエル軍らがガザの人々を銃殺していたと証言しました。男性が私たちに訴えたかったこととは。有刺鉄線に囲まれた狭い道に集まる大勢の人。その裏で何度も乾いた銃声が響いています。これは私たちが独自に入手したガザの映像です。さらに別の映像では…「いまの誰かに命中したと思うぞ！」「よっしゃ！やったぜ、お前