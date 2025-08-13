【テヘラン＝吉形祐司】イラン警察は１２日、イスラエルから攻撃を受けた「１２日間戦争」の期間中、スパイ行為やサイバー攻撃に関与した人を含め約２万１０００人を逮捕したと発表した。イランは６月１３日に攻撃が始まった直後から、イスラエルの対外情報機関モサドの要員や協力者の摘発を強化しており、警戒ぶりを示す数字となった。発表によると、逮捕には殺人や窃盗などの一般犯罪も含まれ、２７７４人は不法滞在者。２６