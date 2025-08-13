神奈川県茅ヶ崎市の集合住宅の部屋の床下から遺体が見つかり男女2人が逮捕された事件で、警察は遺体が54歳の男性だったと明らかにしました。この事件は今月8日、神奈川県茅ヶ崎市の集合住宅の部屋の床下から一部白骨化した遺体が見つかり、住人の小椋亮容疑者（44）と岡安唯容疑者（38）が死体遺棄の疑いで逮捕されたものです。警察は見つかった遺体について、司法解剖の結果、小椋容疑者と一時同居していた神奈川県茅ヶ崎市の会社