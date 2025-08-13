気象台は、午後6時44分に、洪水警報を新見市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岡山県・新見市に発表 13日18:44時点岡山県では、13日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。北部では、13日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、13日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■津山市□大雨警報・土砂災害・浸水13日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量30mm■高梁市□大雨警報・土砂