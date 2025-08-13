終戦の2日前に起きた「長野空襲」から13日で80年です。長野市では「長野空襲を語る集い」が開かれ体験した市民が当時の状況を語りました。13日、長野市で開かれた「長野空襲を語る集い」。1985年から開かれていて、40回目の今年は「およそ70人」が参加しました。太平洋戦争が終わる2日前の「1945年8月13日」。長野市内にあった飛行場や長野駅周辺がアメリカ軍から爆撃を受けました。村田美津子さん「（飛行機が）屋根すれすれに落