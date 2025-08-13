バレーボール女子日本代表は13日、都内で練習を実施。フェルハト・アクバシュ監督（39）、主将の石川真佑（25）、和田由紀子（23）が23日にタイで開幕する“世界バレー”に向けて意気込みを語った。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバーこの日はブロックやレシーブ、実戦的な練習が行われた。練習後、石川は「精度も上がってきましたし、相手に対しての対策っていうところもあるので、そ