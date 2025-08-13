国民民主党の玉木代表は13日、自身のSNSに投稿し、お盆休み中はデジタルデトックスを行うと宣言した。国民民主党は、玉木氏自らが「ネットどぶ板」と称するSNSを重視した選挙戦術で、2024年の衆院選、25年の東京都議選や参院選で大幅に議席を伸ばし、躍進を果たした。玉木氏は投稿の中で、「しばらく全く休めていなかったので、明日から日曜日までの4日間、お盆休みに入る」とした上で、「その間、デジタルデトックスもする。皆さ