¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ?¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ë¡¼¥Ä?¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É?¥Ô¥ó¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼?¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£8Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥×¥ê¥º¥à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÅ¸¡×¤ÎÆâÍ÷²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÄ¶ÅÅ»Ò¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢1984Ç¯)¤Ç·ËÌÚ¤Ò¤«¤ë/¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤ÎËÒÌîÈþÀé»Ò(60)¡£¡Ö¥â¥â¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¾®ËÒ¥ê¥µ¤µ¤ó¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤Æ¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥¹