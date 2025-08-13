崎山蒼志とMega Shinnosuke、紫 今がコラボする楽曲「人生ゲーム」の配信リリースが8月20日(水)に決定した。本作はプライベートでも交流の深い崎山とMegaで制作をはじめ、そこに紫 今を迎える形で完成。作詞・作曲を3人それぞれが手がけ生まれたグルーヴが心地よい、同世代アーティスト同士による自由なコラボレーション作品となっている。また、崎山蒼志、Mega Shinnosuke、紫 今からのコメントも到着している。◆◆