J1アビスパ福岡からオーストラリア1部のメルボルン・シティーに完全移籍するMF金森健志（31）が13日、雁の巣球技場（福岡市）で自主練習を行った。アビスパの全体練習終了後にグラウンドに登場すると、公開練習で集まっていたサポーターから歓声が沸いた。ジョギングなどで汗を流し、スタンドに向かって手を振るなどリラックスムードだった。5日に移籍が発表され、6日の天皇杯・鹿島戦がアビスパでのラストマッチ。同戦がア