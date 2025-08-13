韓国発の人気ブランド「espoir（エスポア）」から、ブランドを象徴する『ビーベルベットカバークッション』の日本限定カラー「21P ピーチアイボリー」が2025年8月29日よりオフラインで登場。ピンクでもベージュでもない絶妙なニュートラルカラーが、日本人の肌悩みに多い黄ぐすみを自然にカバーし、素肌のような仕上がりと華やかさを両立。メイクの質を高めてくれる逸品で