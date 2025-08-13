阿部真央が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演することを発表した。◆阿部真央 動画第578回の今回披露するのは、ストーカーを題材にした異色のラブソング「ストーカーの唄〜3丁目、貴方の家〜」。15周年記念ライブで着用した特攻服を纏っているところも見どころだ。前回出演時の「貴方の恋人になりたいのです」のバンド編成とは打って変わり、シンガーソングライター・阿部真央の原点とも言えるアコースティックギター1