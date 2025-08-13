◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ロッテ(13日、エスコンフィールドHOKKAIDO)この日1軍昇格、スタメン入りした日本ハムの有薗直輝選手がプロ初ヒットをマークしました。プロ4年目、2021年ドラフト2位で日本ハムに入団した有薗選手は昨季、二軍で自己最多の9本塁打を記録しています3、4月度の「ファーム月間MVP賞」にも選出された有薗選手は、今季も2軍で16本塁打、打率.314を記録しています。有薗選手はこの日、2度目の1軍昇格となる