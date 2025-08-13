右脚の違和感で戦列を離れているJ1アビスパ福岡のMF見木友哉（28）が13日、雁の巣球技場（福岡市）で公開された全体練習に合流し、フルメニューを消化した。実戦形式の練習では強烈なシュートを放ったり、自身からやや離れた位置にあるボールにも果敢に足を伸ばしたりするなど、軽快な動きを披露。「思ったより動けた感覚。復帰できて、サッカーができて楽しかった」と充実感を漂わせた。今季、東京Vから加入した見木は司令