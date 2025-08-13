TVアニメ『暗殺教室』再放送の第３弾オープニング・テーマに、男女7人組ダンス＆ボーカルグループGENICの「ENDER」が決定した。『暗殺教室』は、2012年から2016年まで「週刊少年ジャンプ」で連載されたマンガで、コミックの累計発行部数は2700万部を超えている。2015年1月より放送されたアニメは、2025年で放送10周年を迎えた。今年は10周年を記念し、『暗殺教室』10周年プロジェクト『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』が始動。プ