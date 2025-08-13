Omoinotakeが24年1月にリリースした「幾億光年」（TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌）が、今月に入ってBillboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生数5億回を突破した。Omoinotakeの楽曲史上初の記録となる。▲「幾億光年」ドラマのために書き下ろされた「幾億光年」はどんなに遠い距離や、長い時間に隔たれても、決して褪せることのない愛しい人への不変の想いを歌ったラブソング。昨年の紅白歌合戦への初出