Beatsは、ブルガリア出身のファッションデザイナー、キコ・コスタディノフとのコラボレーションによる、Bluetoothスピーカー「Beats Pill」の限定モデル「Kiko Kostadinov Beats Pill リミテッドエディション」を2025年8月16日11時に販売開始する。価格は24,800円。Bluetoothスピーカー「Beats Pill」「Kiko Kostadinov Beats Pill リミテッドエディション」は、ブルガリア出身のファッションデザイナー、キコ・コスタディノフとの