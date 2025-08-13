脅迫の疑いで群馬県に住む自称・無職の男（23）が13日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は8月10日午前0時ごろ、知人である長岡市の20代女性に対し、電話で「おめーもやっちまうからな」などと怒号し、女性に危害を加える旨の脅迫をした疑いです。女性から被害の相談があり警察が捜査し男を逮捕しました。警察によると、女性から過去にも男とのトラブルの申告を受けていたということです。警察の捜査に対し、男は