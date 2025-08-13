´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¹¬±¿¤Î?ºù¤ËN?¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î(¤Á¤ó¤¼¤¤¡¦¤¹¤º¤«¡¢26)¤¬·ã¥ì¥¢¤Ê¡Ö¹¬±¿¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ë¾è¼Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤çÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢ 0.001%¤Î³ÎÎ¨¤é¤·¤¯ Êõ¤¯¤¸¹â³ÛÅöÁª¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¥ì¥Ù¥ë¤é¤·¤¤!!!!¤­¤ã¡¼!!!!!¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢ÆüËÜ¸òÄÌ¤¬ÅÔÆâ¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼Á´6000Âæ¤Î¤¦¤Á¡¢7Âæ¤À¤±¤È¤¤¤¦·ã¥ì¥¢¤Ê¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£µ­Ç°¤Ë¤â¤é¤¨¤ëµ­Ç°¾è¼Ö¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¾è¼Ö