福岡管区気象台は13日午後3時52分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞大雨（土砂災害）注意報を発表している市町がある。14日にかけて、湿った空気や日射の影響で、局地的に雷を伴った激しい雨が降るおそれがある。雨雲が予想以上に発達した場合、大雨警報を発表する可能性がある。＜早期注意情報（警報級の可能性）＞大雨［中］13日夜のはじめ頃にかけて（全域）14日夕方から夜のはじめ頃にかけて（筑後地方、筑豊地方