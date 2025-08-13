強い台風第１１号は、台湾を西北西へ進んでいます。沖縄地方では１３日は強風に、１４日にかけてうねりを伴った高波に注意してください。 【画像】今後の沖縄の天気 ［気象概況］強い台風第１１号は、１３日１５時には台湾にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心から半径１５０キ