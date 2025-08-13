盆の入りのきょう、山形市の寺には朝から多くの人が墓参りに訪れ、先祖の墓に手をあわせていました。 【写真を見る】「みんなが健康で幸せであるように」盆の入りに朝から多くの人が墓参り手を合わせ先祖を思う（山形） 山形市緑町の正願寺です。日差しが照り付ける中、朝から多くの人が墓参りに訪れ、墓を掃除したり花や線香を供えたりして先祖を供養していました。 訪れた人は「予報で暑くなると言っていたので涼しいうちに