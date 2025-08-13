CUTIE STREETが、本日8月13日（水）に11thシングル「モアベリサマー」を配信リリースした。先日は＜LuckyFes’25＞にも出演し注目を集めた彼女たち。今作「モアベリサマー」は“家を出て帰るまでが夏フェス”をテーマに、全力で夏を楽しむためのサマーアンセムだ。フェス当日の朝から始まるワクワクや高まるモチベーションを詰め込んだ楽曲で、すでに多くの音楽フェスで披露され、観客と一体となってタオルを振り回すライブの人気