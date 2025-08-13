13日午前、新潟市中心部の商業施設でカセットコンロ用のガスボンベが爆発する事故があり、2人がケガをしました。爆発の瞬間を現場近くの防犯カメラがとらえていました。 通行人が行きかう商店街。 店先に看板を出して準備をする人の姿が…すると次の瞬間！ 爆発の勢いでガラスが激しく飛び散り、ドアも外れました。発生直後の現場は騒然としていました。 ■入澤芽生記者 「新潟市中央区本町通りの商店街です。近くの人