13日午後5時40分ごろ、東京都新宿区のJR新宿駅で、山手線内回りホームに入ってきた電車が乗客をはねた。影響で山手線の内回りと外回りが運転を見合わせている。JR東日本によると、運転士は「電車に飛び込んできた人がいた」と説明しているという。