判決公判のため裁判所に到着した上村謙信被告＝13日、香港（共同）【香港共同】香港の裁判所は13日、わいせつ侵犯罪で起訴された日本のダンスボーカルグループ「ONEN’ONLY（ワンエンオンリー）」の元メンバー上村謙信被告（26）に対し、罰金1万5千香港ドル（約28万円）の有罪判決を言い渡した。4月の公判で上村被告は、罪を「認めません」と否認していた。裁判官は「被告の行為は明らかに女性を尊重しておらず、非難され