»²À¯ÅÞ¤Î½é¼¯ÌîÍµ¼ù»²±¡µÄ°÷»²À¯ÅÞ¤Î½é¼¯ÌîÍµ¼ù»²±¡µÄ°÷¤¬X¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬¶¦»ºÅÞ°÷¤Ë¤è¤ê»¦³²¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¦»ºÅÞ¿ÀÆàÀî¸©°Ñ°÷²ñ¤¬Äó½Ð¤·¤¿Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç¤Î¹ðÁÊ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼õÍý¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£12ÆüÉÕ¡£¸©°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½é¼¯Ìî»á¤Ï7·î7Æü¡¢X¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬¶¦»ºÅÞ°÷¤Ë¤è¤ê»¦³²¤µ¤ì¡¢»¦³²ÊýË¡¤â»ÄµÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¶²ÉÝ¿´¤¬¿¡¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢