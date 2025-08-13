お盆休みに入って初めての晴天に、観光地もにぎわいました。 ■柏百花記者 「午前11時過ぎの魚の市場通りです。通りは多くの観光客でにぎわっています。」 磯の香りが漂う長岡市寺泊の『魚の市場通り』。海の幸を求めて県外からも多くの観光客が詰めかけました。 ■観光客 「神奈川です、帰省で。コリコリしている、おいしい。」 ■観光客 「いま生ガキ食べていました。めっちゃうまいです。今日、生ガキ初めて食べた