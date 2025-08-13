◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１３日・東京ドーム）巨人、中日の両軍でプレーし、今年３月に現役引退を発表した中島宏之氏が始球式を行った。巨人のユニホームを身にまとい登場。大型ビジョンには現役時代の中島氏の多くの名場面が映像で流れた。始球式では捕手役を同学年の巨人・亀井打撃コーチが務めた中、右腕から投じられた球はワンバウンドで左へ。その後は、巨人・坂本、中日・細川から花束を贈られ、両軍のファン