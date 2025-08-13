「Little Glee Monster × ＪリーグSPECIAL LIVE」 Little Glee Monster（リトグリ）が、9月23日に大阪・パナソニックスタジアム吹田で行われる『2025明治安田Ｊ１リーグ第31節ガンバ大阪 vs 横浜F・マリノス』で、「Little Glee Monster × ＪリーグSPECIAL LIVE」を行う。リトグリは「私たちのライブで両チームの選手やファン・サポーターの皆さんを盛り上げられるよう精一杯歌います！」とコメントを寄せた。9月