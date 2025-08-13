こだわりの「お肉」をもっと広く届けたい─。自社牧場で生産するブランド牛「三浦牛」などを扱う食肉加工・製造販売の「コーシン」（横須賀市武）が、久里浜工業団地（同市内川）に新たな工場を建設する。三浦半島最大規模となる農畜産物の生産拠点の操業は２０２６年４月予定。同社の担当者は「自社牧場で育てたブランド牛など特色ある商品を強みに、新工場での生産力強化を図り、持続可能な成長につなげていきたい」と期待して