能登を中心とする大雨で、能登の市町にだされていた土砂災害警戒情報は、13日午後3時に解除されましたが、この日も新たな被害が確認されています。金沢市山科では土砂崩れが発生し、動物霊園の事務所ごと斜面が崩落しました。 リポート・寄田 大地 記者：「金沢市大乗寺にあります動物霊園です。お盆ということで参拝客がいるんですが、こちらの事務所、崖の下に落ちてしまっています」土砂崩れが発生したのは、金沢市山