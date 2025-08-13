迫ってくる幽霊【漫画】本編を読む猛暑が続く今夏、ホラー漫画で涼んでみては？今回、2025年に公開された人気漫画を夏休み特集として紹介する。幼少期から漫画を描くことが好きだった甘井さん(@amai_taiyaki)は、X(旧Twitter)などのSNSで作品を発表している。以前公開した「呪いのビデオと呪いが効かないおじいちゃんの話」は、ホラー漫画でありながらもユーモアあふれる作風が特徴だ。テレビの中から貞子のような女性が現れるが、