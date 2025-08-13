◇セ・リーグ巨人―中日（2025年8月13日東京D）巨人の丸佳浩外野手（36）が13日の中日戦（東京D）で「1番・右翼」に入って先発出場。今季初となる初回先頭打者本塁打を放ち、日米通算199勝目を目指す田中将大投手（36）に早くも先制点をプレゼントした。中5日で先発マウンドに上がった田中将が初回を無失点で立ち上がった、その裏だった。相手先発右腕・柳が1ボール2ストライクから投じた4球目、内角低めへの144キロを