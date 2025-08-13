ロシアの航空機産業が苦境に立たされていることが明らとなりました。自国製造の旅客機もヤバいロシアの航空機産業が苦境に立たされていることが2025年8月8日、スイスの航空情報提供会社ch-aviationの報告により明らかになりました。除氷作業を受けるアエロフロート機（画像：アエロフロート）2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻以降、同国はアメリカや欧州など、いわゆる西側諸国による経済制裁を受け、ボーイング