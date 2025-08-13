◇プロ野球パ・リーグ 西武-ソフトバンク(13日、ベルーナドーム)ソフトバンクは初回、満塁から柳町達選手のタイムリーなど打者一巡の猛攻を見せて5点を先制しました。首位のソフトバンクは前のカードの日本ハムとの首位攻防戦に3連勝するなど、8月は8勝1敗と絶好調。この日も勢いそのままに、初回から打線が力を発揮しました。先頭のダウンズ選手が西武先発の松本航投手から四球を選んで出塁すると、1アウトから近藤健介選手が2ベ